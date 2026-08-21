La roche en fête Châtelblanc
dimanche 13 septembre 2026 · Châtelblanc
Informations pratiques
Châtelblanc
La roche en fête
Dans le village Châtelblanc Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
À partir de 8h00. Organisée par l’Association Sous la Roche .
Randonnée populaire, départ libre entre 8h et 11h. Deux parcours.
Le montant des inscriptions sera reversé à une association.
Marché artisanal toute la journée.
Repas champêtre.
Spectacle gratuit du ventriloque Bibi Schott à 15h, animations gratuites. .
Dans le village Châtelblanc 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 36 48 87 souslaroche81@gmail.com
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English : La roche en fête
L’événement La roche en fête Châtelblanc a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS