Informations pratiques

Châtelblanc

La roche en fête

Dans le village Châtelblanc Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

À partir de 8h00. Organisée par l’Association Sous la Roche .

Randonnée populaire, départ libre entre 8h et 11h. Deux parcours.

Le montant des inscriptions sera reversé à une association.

Marché artisanal toute la journée.

Repas champêtre.

Spectacle gratuit du ventriloque Bibi Schott à 15h, animations gratuites. .

Dans le village Châtelblanc 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 36 48 87 souslaroche81@gmail.com

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English : La roche en fête

L’événement La roche en fête Châtelblanc a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS