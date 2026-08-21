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AGENDA · Châtelblanc

La roche en fête Châtelblanc

dimanche 13 septembre 2026 · Châtelblanc

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Dans le village
Ville
25240 Châtelblanc
Département
Doubs
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châtelblanc

La roche en fête

Dans le village Châtelblanc Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

À partir de 8h00. Organisée par l’Association Sous la Roche .
Randonnée populaire, départ libre entre 8h et 11h. Deux parcours.
Le montant des inscriptions sera reversé à une association.
Marché artisanal toute la journée.
Repas champêtre.
Spectacle gratuit du ventriloque Bibi Schott à 15h, animations gratuites.   .

Dans le village Châtelblanc 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 36 48 87  souslaroche81@gmail.com

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English : La roche en fête

L’événement La roche en fête Châtelblanc a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS