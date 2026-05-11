Peyzac-le-Moustier

La Roche enchantée à la Roque Saint-Christophe

2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : 52 – 52 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 22:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-03

22h. Déambulation son et lumière poétique au cœur de la falaise. Guidés par Guilhem l’Enlumineur, petits et grands découvrent 16 tableaux immersifs mêlant histoire, Moyen Âge et émerveillement. 10 à 18,50€ moins de 8 ans gratuit.

À la tombée de la nuit, la Roque Saint-Christophe révèle un tout autre visage. Ce site troglodytique exceptionnel, chargé d’histoire, devient le décor d’une déambulation nocturne poétique, pensée pour émerveiller petits et grands.

Guidés par la voix de Guilhem l’Enlumineur, vous traversez un parcours son et lumière composé de 16 tableaux, projetés sur les parois de la falaise. Grâce aux jeux de lumière, au mapping et à une bande-son immersive, la Grande Terrasse prend vie et vous plonge dans un univers inspiré du Moyen Âge, entre récits fantastiques, mémoire des lieux et imaginaire.

Du lundi au jeudi, à partir de 22h en saison estivale, venez vivre une expérience sensorielle unique une promenade enchantée au cœur de la falaise, entre histoire, poésie et émerveillement. .

2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 45 contact@roque-st-christophe.com

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English : La Roche enchantée à la Roque Saint-Christophe

22h. Poetic sound and light walk in the heart of the cliff. Guided by Guilhem the Illuminator, young and old discover 16 immersive tableaux combining history, the Middle Ages and wonder. 10 to 18.50? under 8s free.

L’événement La Roche enchantée à la Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère