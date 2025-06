La Roche Enchantée Déambulation poétique La Roque Saint Christophe Peyzac-le-Moustier 14 juillet 2025 22:00

Dordogne

La Roche Enchantée Déambulation poétique La Roque Saint Christophe 2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 22:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-14

22h. Déambulation nocturne poétique conçue pour émerveiller les familles, avec des effets de lumières envoûtants et une narration captivante. Réservation en ligne conseillée. 5€ à 18€

Venez vivre une expérience magique au cœur de ce site troglodytique chargé d’histoire. Nous vous proposons de découvrir la Roque Saint-Christophe de nuit, pour assister à un merveilleux son et lumière, faire une déambulation nocturne poétique conçue pour divertir et émerveiller les familles. L’occasion unique de flâner et de s’émerveiller devant 16 tableaux créés pour La Roque Saint-Christophe.

Laissez-vous transporter à travers le Moyen Âge, grâce à Guilhem l’enlumineur, qui vous conte les récits fantastiques issus de ses voyage (en français et anglais).

Avec des effets de lumières enchanteurs, envoûtants et une narration captivante, cette déambulation nocturne promet des moments de pur merveille pour petits et grands.

Un jongleur, un chevalier et une danseuse seront là pour vous faire vivre ce moment grandeur nature …

Réservation en ligne fortement conseillée ! .

La Roque Saint Christophe 2433 Route de la Préhistoire

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 45 contact@roque-st-christophe.com

English :

22h. A poetic nocturnal stroll designed to delight families, with enchanting lighting effects and captivating narration. Online booking recommended. 5? to 18?

German :

22h. Eine poetische Nachtwanderung, die Familien in Staunen versetzen soll, mit bezaubernden Lichteffekten und einer fesselnden Erzählung. Online-Reservierung empfohlen. 5? bis 18?

Italiano :

22h. Una poetica passeggiata notturna pensata per incantare le famiglie, con effetti luminosi accattivanti e una narrazione coinvolgente. Si consiglia la prenotazione online. 5? a 18?

Espanol :

22h. Un poético paseo nocturno diseñado para deleitar a las familias, con hechizantes efectos de iluminación y una cautivadora narración. Se recomienda reservar por Internet

