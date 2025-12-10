La Roche-Jaudy fête Noël ! La Roche-Jaudy

La Roche-Jaudy fête Noël !

Salle des fêtes La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

2025-12-19

Bal dansant, concert, cirque, manèges… les festivités autour de Noël battront leur plein tout le week-end. .

Salle des fêtes La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 36 31

