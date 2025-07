La Rochelle Jazz Festival La Sirène 111 boulevard Emile Delmas La Rochelle

La Sirène 111 boulevard Emile Delmas La Coursive 4 rue Saint-Jean-du-Pérot La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

La Sirène + La Coursive

Début : Lundi 2025-10-08

fin : 2025-10-12

2025-10-08

La Rochelle Jazz Festival, en partenariat avec La Sirène et la Coursive, revient pour sa 28e édition. Avec une programmation mêlant artistes de renommée mondiale et talents émergents, cette édition s’annonce captivante pour tous les passionnés de musique.

English : La Rochelle Jazz Festival

La Rochelle Jazz Festival, in partnership with La Sirène, returns for its 27th edition. With a program combining world-renowned artists and emerging talents, this edition promises to be captivating for all music fans.

German : La Rochelle Jazz Festival

Das La Rochelle Jazz Festival, das in Zusammenarbeit mit La Sirène veranstaltet wird, kehrt zu seiner 27. Mit einem Programm, das weltbekannte Künstler und aufstrebende Talente vereint, verspricht diese Ausgabe für alle Musikliebhaber spannend zu werden.

Italiano :

Il Festival Jazz di La Rochelle, in collaborazione con La Sirène e La Coursive, torna per la sua 28a edizione. Con un programma che combina artisti di fama mondiale e talenti emergenti, l’evento di quest’anno promette di essere accattivante per tutti gli appassionati di musica.

Espanol : La Rochelle Jazz Festival

El Festival de Jazz de La Rochelle, en colaboración con La Sirène, vuelve en su 27ª edición. Con un programa que combina artistas de renombre mundial y talentos emergentes, el evento de este año promete ser cautivador para todos los aficionados a la música.

