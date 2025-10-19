La Roger Legeay Randonnée VTT et prédestre Beaufay

La Roger Legeay Randonnée VTT et prédestre Beaufay dimanche 19 octobre 2025.

La Roger Legeay Randonnée VTT et prédestre

Beaufay Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19 13:00:00

2025-10-19

La Roger Legeay est un rendez-vous incontournable des amateurs de randonnées VTT et pédestre à Beaufay.

Organisée par le club VTT Loisirs de Beaufay, plusieurs parcours sont proposés

VTT 20, 30. 50 et 65 km avec ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée

– Pédestre 10 et 15km avec ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée

Tarifs

– VTT 7€, gratuit jusqu’à 12 ans

– Pédestre 4€

Inscriptions dès 7h30 à la salle polyvalente

Renseignements auprès de

– S Gasnier au 02 43 29 46 63 ou D Mulot au 02 43 29 30 69 .

Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 30 69

English :

The Roger Legeay is a not-to-be-missed event for mountain bikers and hikers in Beaufay.

German :

La Roger Legeay ist ein Muss für Mountainbike- und Wanderfreunde in Beaufay.

Italiano :

La Roger Legeay è un evento imperdibile per gli amanti della mountain bike e delle passeggiate a Beaufay.

Espanol :

La Roger Legeay es una cita ineludible para ciclistas de montaña y senderistas en Beaufay.

