La Roger Legeay Randonnée VTT et prédestre Beaufay dimanche 19 octobre 2025.
La Roger Legeay Randonnée VTT et prédestre
Beaufay Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-19 08:30:00
fin : 2025-10-19 13:00:00
2025-10-19
La Roger Legeay est un rendez-vous incontournable des amateurs de randonnées VTT et pédestre à Beaufay.
Organisée par le club VTT Loisirs de Beaufay, plusieurs parcours sont proposés
VTT 20, 30. 50 et 65 km avec ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée
– Pédestre 10 et 15km avec ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée
Tarifs
– VTT 7€, gratuit jusqu’à 12 ans
– Pédestre 4€
Inscriptions dès 7h30 à la salle polyvalente
Renseignements auprès de
– S Gasnier au 02 43 29 46 63 ou D Mulot au 02 43 29 30 69 .
Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 30 69
English :
The Roger Legeay is a not-to-be-missed event for mountain bikers and hikers in Beaufay.
German :
La Roger Legeay ist ein Muss für Mountainbike- und Wanderfreunde in Beaufay.
Italiano :
La Roger Legeay è un evento imperdibile per gli amanti della mountain bike e delle passeggiate a Beaufay.
Espanol :
La Roger Legeay es una cita ineludible para ciclistas de montaña y senderistas en Beaufay.
