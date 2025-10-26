La ronda à la ferme théâtre Le Cluzeau, Malvieille Moulidars
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-10-26 17:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
2025-10-26
Contes, légendes et musique d’Amérique latine.
Co-réalisation Cie Théâtre en Action et Cie Los Nadies.
Par et avec Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis
Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 22 45 theatreenaction16@gmail.com
English :
Tales, legends and music from Latin America.
Co-produced by Cie Théâtre en Action and Cie Los Nadies.
By and with Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis
German :
Märchen, Legenden und Musik aus Lateinamerika.
Co-Realisation Cie Théâtre en Action und Cie Los Nadies.
Von und mit Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis
Italiano :
Racconti, leggende e musica dall’America Latina.
Coprodotto da Cie Théâtre en Action e Cie Los Nadies.
Di e con Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis
Espanol :
Cuentos, leyendas y música de América Latina.
Coproducido por Cie Théâtre en Action y Cie Los Nadies.
Por y con Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis
