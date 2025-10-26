La ronda à la ferme théâtre Le Cluzeau, Malvieille Moulidars

La ronda à la ferme théâtre Le Cluzeau, Malvieille Moulidars dimanche 26 octobre 2025.

La ronda à la ferme théâtre

Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Contes, légendes et musique d’Amérique latine.

Co-réalisation Cie Théâtre en Action et Cie Los Nadies.

Par et avec Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis

Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 22 45 theatreenaction16@gmail.com

English :

Tales, legends and music from Latin America.

Co-produced by Cie Théâtre en Action and Cie Los Nadies.

By and with Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis

German :

Märchen, Legenden und Musik aus Lateinamerika.

Co-Realisation Cie Théâtre en Action und Cie Los Nadies.

Von und mit Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis

Italiano :

Racconti, leggende e musica dall’America Latina.

Coprodotto da Cie Théâtre en Action e Cie Los Nadies.

Di e con Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis

Espanol :

Cuentos, leyendas y música de América Latina.

Coproducido por Cie Théâtre en Action y Cie Los Nadies.

Por y con Jérôme Roussaud, Nahuel Bustamante Ebis

L’événement La ronda à la ferme théâtre Moulidars a été mis à jour le 2025-10-21 par Destination Cognac