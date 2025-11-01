La Ronda de Gasconha Centre Culturel Saint-Martin-d’Oney

La Ronda de Gasconha

Centre Culturel 14, place des Platanes Saint-Martin-d’Oney Landes

Journée traditionnelle avec

> Stage de danse traditionnelle à 15h30 (10 €)

> Spectacle d’échassiers à 17h

> Bal Gascon à 19h15

Avec la participation de Caroline Dufau FlOC A Hum de Cajhau Trad à l’Ail

STAGE + BAL GASCON 20 €

GRATUIT POUR LES DE 10 ANS .

Centre Culturel 14, place des Platanes Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 92 56 fgfl.communication@gmail.com

