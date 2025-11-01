La Ronda de Gasconha Centre Culturel Saint-Martin-d’Oney
La Ronda de Gasconha Centre Culturel Saint-Martin-d’Oney samedi 1 novembre 2025.
La Ronda de Gasconha
Centre Culturel 14, place des Platanes Saint-Martin-d’Oney Landes
Journée traditionnelle avec
> Stage de danse traditionnelle à 15h30 (10 €)
> Spectacle d’échassiers à 17h
> Bal Gascon à 19h15
Avec la participation de Caroline Dufau FlOC A Hum de Cajhau Trad à l’Ail
STAGE + BAL GASCON 20 €
GRATUIT POUR LES DE 10 ANS .
Centre Culturel 14, place des Platanes Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 92 56 fgfl.communication@gmail.com
