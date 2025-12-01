La ronde à 1 000 danseurs Rue des Fosses du Château Caen

La ronde à 1 000 danseurs Rue des Fosses du Château Caen samedi 20 décembre 2025.

La ronde à 1 000 danseurs fait l’objet d’un grand bal participatif mené par la compagnie VO et l’association Snark. Rendez-vous au château de Caen, samedi 20 décembre, pour faire danser toute la ville autour des remparts.

Plus d’infos sur snark.org. .

English : La ronde à 1 000 danseurs

A grand participatory ball led by the VO company and the Snark association, to get the whole of Caen dancing around the castle

German : La ronde à 1 000 danseurs

Ein großer Ball zum Mitmachen, geleitet von der Kompanie VO und dem Verein Snark, um ganz Caen um das Schloss herum tanzen zu lassen

Italiano :

La compagnia VO e l’associazione Snark organizzano un ballo per far ballare tutta Caen intorno al castello

Espanol :

La compañía VO y la asociación Snark organizan un baile para que toda Caen baile alrededor del castillo

