La ronde à 1 000 danseurs Rue des Fosses du Château Caen

Un grand bal participatif mené par la compagnie VO et l’association Snark, pour faire danser tout Caen autour du château
La ronde à 1 000 danseurs fait l’objet d’un grand bal participatif mené par la compagnie VO et l’association Snark. Rendez-vous au château de Caen, samedi 20 décembre, pour faire danser toute la ville autour des remparts.
Plus d’infos sur snark.org. .
Rue des Fosses du Château Château de Caen Caen 14000 Calvados Normandie
English : La ronde à 1 000 danseurs
A grand participatory ball led by the VO company and the Snark association, to get the whole of Caen dancing around the castle
German : La ronde à 1 000 danseurs
Ein großer Ball zum Mitmachen, geleitet von der Kompanie VO und dem Verein Snark, um ganz Caen um das Schloss herum tanzen zu lassen
Italiano :
La compagnia VO e l’associazione Snark organizzano un ballo per far ballare tutta Caen intorno al castello
Espanol :
La compañía VO y la asociación Snark organizan un baile para que toda Caen baile alrededor del castillo
