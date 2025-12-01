La ronde de Bridiers La Souterraine

La ronde de Bridiers

Lieu-dit Le Cheix La Souterraine Creuse

2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

La Ronde de Bridiers est une compétition VTT ouverte à tous les passionnés, quel que soit leur âge ou leur niveau. Les participants se mesureront les uns aux autres sur un superbe circuit tracé autour de l’étang du Cheix et de la majestueuse tour de Bridiers, offrant un mélange idéal de nature, de technicité et de sensations fortes. Une belle journée de sport et de convivialité en perspective ! .

Lieu-dit Le Cheix La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 31 66 30 vclasouterraine@gmail.com

