La ronde de la Trévaresse place des Etats-généraux Lambesc

La ronde de la Trévaresse place des Etats-généraux Lambesc samedi 1 novembre 2025.

La ronde de la Trévaresse

Du samedi 1er au dimanche 2 novembre 2025 le samedi de 8h à 14h. Le dimanche de 11h à 13h30. place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 450 – 450 – 450 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-01

Manifestation automobile pour véhicules historiques lancés à la découverte des plus beaux panoramas du massif de la Trévaresse.

L’Ecurie Aurélienne, vous propose un parcours d’environ 300km au cœur du Lubéron dans une formule tout compris comprenant les prestations de restauration et d’hébergement de qualité et une remise des prix à couper le souffle qui n’oublie personne pour seulement 450€ .



Nous proposons 2 moyennes de vitesses pour satisfaire le plus grand nombre d’entre vous et toujours un classement établi par BLUNIK, ainsi qu’une coupe des dames.



Cette année avec la venue du T.H.R.F, une autre catégorie la Navigation s’ajoute, pensez à choisir Balade ou Navigation .



La balade Tourisme est toujours là pour les personnes qui viennent découvrir cette discipline, juste des temps à respecter et un road book à suivre (pas de moyenne à respecter). .

place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ecurie-aurelienne.com

English :

Automobile event for historic vehicles launched to discover the most beautiful panoramas of the Trévaresse massif.

German :

Eine Veranstaltung für historische Fahrzeuge, die die schönsten Panoramen des Massif de la Trévaresse erkunden.

Italiano :

Un evento motoristico per veicoli storici alla scoperta dei panorami più belli del massiccio della Trévaresse.

Espanol :

Evento automovilístico para vehículos históricos lanzado para descubrir los más bellos panoramas del macizo de Trévaresse.

L’événement La ronde de la Trévaresse Lambesc a été mis à jour le 2025-10-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc