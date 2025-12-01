La ronde de l’unique et authentique veilleur de nuit pendant l’Avent

Venez suivre le célèbre veilleur de nuit à Turckheim ! Il vous dévoilera tous les secrets et anecdotes de cette charmante cité médiévale, joliment vêtue de ses habits de lumière.

Le Veilleur de Nuit en costume d’époque portant hallebarde, tricorne, lanterne et cor, évoque sont histoire de la cité tout en ponctuant l’itinéraire d’anecdotes et de son chant en alsacien. Vous pourrez le rencontrer au détour d’un pavé tous les soirs à 21h sauf les 24 et 25/12. .

Place Turenne Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

English :

Follow the famous night watchman to Turckheim! He’ll tell you all the secrets and anecdotes of this charming medieval town, beautifully dressed in all its finery.

German :

Folgen Sie dem berühmten Nachtwächter nach Turckheim! Er wird Ihnen alle Geheimnisse und Anekdoten dieser charmanten mittelalterlichen Stadt enthüllen, die hübsch in ihr Lichtgewand gehüllt ist.

Italiano :

Seguite il famoso guardiano notturno a Turckheim! Vi svelerà tutti i segreti e gli aneddoti di questa affascinante cittadina medievale, splendidamente vestita con i suoi costumi di luce.

Espanol :

¡Siga al famoso vigilante nocturno hasta Turckheim! Te desvelará todos los secretos y anécdotas de esta encantadora ciudad medieval, bellamente ataviada con sus trajes de luces.

L’événement La ronde de l’unique et authentique veilleur de nuit pendant l’Avent Turckheim a été mis à jour le 2025-02-05 par Office de tourisme de Colmar