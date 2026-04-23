Turckheim

La ronde de l’unique et authentique Veilleur de Nuit

Place Turenne Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 22:00:00

fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez découvrir la cité du Brand de façon originale et ludique en suivant le veilleur de nuit à la nuit tombée, qui vous dévoilera les anecdotes du village.

Venez participer à la Ronde du Veilleur de Nuit qui pour l’occasion est habillé en costume d’époque, portant tricorne, hallebarde, cor et lanterne. Vous pourrez le rencontrer au détour d’un pavé, à 22h, du 1er mai au 31 octobre.

Han sori zu Fir und Liacht (Prenez soin de l’âtre et de la chandelle)

Telle était la recommandation que le veilleur de nuit adressait à ses concitoyens lorsqu’il entamait son service. 0 .

Place Turenne Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

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English :

Come and discover the town of Brand in an original and fun way by following the night watchman as he reveals anecdotes about the village.

L’événement La ronde de l’unique et authentique Veilleur de Nuit Turckheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Colmar