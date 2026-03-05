LA RONDE DE VALLAN Salle de la Fontaine à Vallan Vallan

LA RONDE DE VALLAN Salle de la Fontaine à Vallan Vallan dimanche 12 avril 2026.

LA RONDE DE VALLAN

Salle de la Fontaine à Vallan Rue de la Fontaine des Buissons Vallan Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Randonnée pédestre. Parcours balisés 8, 12, 19 et 25 km. Parcours de marche douce, 5 km accompagnés. Apéritif offert par l’association   .

Salle de la Fontaine à Vallan Rue de la Fontaine des Buissons Vallan 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 56 56 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA RONDE DE VALLAN

L’événement LA RONDE DE VALLAN Vallan a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Auxerrois