LA RONDE DE VALLAN Salle de la Fontaine à Vallan Vallan

Salle de la Fontaine à Vallan Rue de la Fontaine des Buissons Vallan Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Randonnée pédestre. Parcours balisés 8, 12, 19 et 25 km. Parcours de marche douce, 5 km accompagnés. Apéritif offert par l’association .
Salle de la Fontaine à Vallan Rue de la Fontaine des Buissons Vallan 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 56 56 37
English : LA RONDE DE VALLAN
