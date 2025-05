La Ronde des Caves 2025 – Les Vignerons de Genouilly Genouilly, 9 mai 2025 10:00, Genouilly.

Saône-et-Loire

La Ronde des Caves 2025 Les Vignerons de Genouilly 2, Allée DU 19 MARS 1962 Genouilly Saône-et-Loire

Tarif :

Gratuit Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-09 10:00:00

fin : 2025-05-11 18:00:00

Date(s) :

2025-05-09

2025-05-10

2025-05-11

9 caves coopératives issues de 9 régions viticoles de France viennent à votre rencontre pour vous faire découvrir leur terroir, déguster leurs vins et vous parler de leur passion. Chaque coopérative participante, venant des plus belles régions viticoles, accueille à tour de rôle une étape de ce tour de France viticole et propose aux clients un offre spéciale « Ronde des Caves ». L’entrée et la dégustation sont toujours libres et gratuites.

Venez découvrir… nos voisins ! Quelques- uns des nombreux producteurs locaux de notre territoire seront présents pour satisfaire vos envies

légumes Bio de saison, fromages fermiers, pâtisseries & chocolat, confitures, chutneys et ketchup, bières artisanales…Profitez-en pour déguster notre nouvelle cuvée l »Authentique »! Un Pinot Noir Côte Chalonnaise, vendangé à la main et élevé 12 mois en fût. EUR.

Les Vignerons de Genouilly 2, Allée DU 19 MARS 1962

Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 72 contact@vigneronsdegenouilly.fr

English : La Ronde des Caves

German : La Ronde des Caves 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement La Ronde des Caves 2025 Genouilly a été mis à jour le 2025-05-06 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne