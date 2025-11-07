La Ronde des Caves Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

La Ronde des Caves

Saint-Cyr-en-Bourg Route de la Perrière Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

2025-11-07

Des vignerons passionnés de 9 caves coopératives issues de 9 régions différentes de France auront le plaisir de vous faire déguster leurs vins et d’échanger avec vous sur leur savoir-faire et l’amour de leur métier.

Venez goûter à la richesse des terroirs, découvrir les cépages de France et échanger avec des vignerons passionnés autour d’une centaine de produits ! Blancs, rosés, rouges, effervescents, doux ou liquoreux, élevés en fût, en barrique.

Programme à venir.

Saint-Cyr-en-Bourg Route de la Perrière Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 06 18 cellier@robertetmarcel.com

English :

Passionate winemakers from 9 cooperative wineries in 9 different regions of France will be delighted to let you taste their wines and share their know-how and love of their profession.

German :

Passionierte Winzer von 9 Genossenschaftskellereien aus 9 verschiedenen Regionen Frankreichs freuen sich darauf, Ihnen ihre Weine zur Verkostung anzubieten und sich mit Ihnen über ihr Know-how und die Liebe zu ihrem Beruf auszutauschen.

Italiano :

Appassionati viticoltori di 9 cantine cooperative in 9 diverse regioni della Francia saranno lieti di farvi assaggiare i loro vini e di condividere la loro esperienza e l’amore per la loro professione.

Espanol :

Viticultores apasionados de 9 bodegas cooperativas de 9 regiones diferentes de Francia estarán encantados de hacerle catar sus vinos y compartir con usted su experiencia y amor por su profesión.

