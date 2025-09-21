« La ronde des clochers » Lavoir du champ de foire, Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois

« La ronde des clochers » Lavoir du champ de foire, Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois dimanche 21 septembre 2025.

« La ronde des clochers » Dimanche 21 septembre, 14h00 Lavoir du champ de foire, Châtillon-en-Diois Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« La ronde des clochers »

Visite commentée, itinérante en voiture individuelle avec co-voiturage possible

Rendez-vous :

14h Champ de foire de Châtillon bourg 16h Menée (église)

14h45 Mensac (scierie) 16h30 les Nonières (église)

15h20 Archiane (parking) 17h Bénevise (église)

Découvrir le patrimoine religieux et civil de la Commune Nouvelle. Les bâtiments religieux et leur clocher, mais aussi ce qui a fait l’âme de nos villages de Treschenu-Creyers et du bourg de Châtillon-en-Diois : les mairies, les écoles et les monuments aux morts …

Lavoir du champ de foire, Châtillon-en-Diois rue des fourchaux 26410 Châtillon-en-diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

« La ronde des clochers »

Alain Morin