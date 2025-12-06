La Ronde des Crèches autour de Miradoux Miradoux

Miradoux Gers

Début : 2025-12-06

fin : 2025-01-11

2025-12-06

Pour la trentième édition, la Ronde des Crêches autour de Miradoux, vous propose de fêter ça sur le thème de la Musique !!!

Miradoux 32340 Gers Occitanie +33 6 12 52 52 34 rondedescreches@gmail.com

English :

For the thirtieth edition, the Ronde des Crêches around Miradoux, invites you to celebrate on the theme of Music!!!!

German :

Für die dreißigste Ausgabe schlägt Ihnen die Ronde des Crêches rund um Miradoux vor, unter dem Motto « Musik » zu feiern!!!

Italiano :

Per la trentesima edizione, la Ronde des Crêches intorno a Miradoux vi invita a festeggiare con un tema musicale!

Espanol :

Para su trigésima edición, la Ronde des Crêches en torno a Miradoux le invita a celebrarlo con un tema musical

