LA RONDE DES CRÈCHES Béziers

LA RONDE DES CRÈCHES

15 Rue Gayon Béziers Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Découvrez Béziers et ses crèches le temps d’une journée magique mêlant patrimoine, histoire, féérie mécanique, marché de Noël et illuminations pour petits et grands.

Le temps d’une journée, partez à la découverte du patrimoine de Béziers à travers ses crèches de Noël. La matinée débute par la visite de la crèche de la basilique Saint-Aphrodise, commentée par les Amis de Saint Aphrodise . Puis, en petit train, direction Fonseranes pour admirer sa crèche animée, œuvre mécanique unique. L’après-midi, guidé par Sarah, explorez les crèches de Béziers tout en découvrant son histoire et ses monuments. Terminez en beauté avec les illuminations et les douceurs du marché.

Réservation dans nos bureaux d’information touristique ou sur notre billetterie en ligne. .

15 Rue Gayon Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Discover Béziers and its cribs for a magical day combining heritage, history, mechanical enchantment, Christmas market and illuminations for young and old.

German :

Entdecken Sie Béziers und seine Krippen während eines magischen Tages, an dem sich Kulturerbe, Geschichte, mechanische Zauberei, Weihnachtsmarkt und Beleuchtung für Groß und Klein vermischen.

Italiano :

Scoprite Béziers e le sue culle durante una giornata magica che unisce patrimonio, storia, incanto meccanico, mercatino di Natale e luminarie per grandi e piccini.

Espanol :

Descubra Béziers y sus cunas durante una jornada mágica que combina patrimonio, historia, encanto mecánico, mercado navideño e iluminaciones para grandes y pequeños.

