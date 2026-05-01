Turquestein-Blancrupt

La ronde des deux Sarres rallye de navigation touristique

Le Kiboki Turquestein-Blancrupt Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Sud Moselle Classic vous propose une balade de navigation touristique.

Venez parcourir nos belles routes de Moselle à bord de votre voiture de collection, ancienne, sportive ou toute neuve… A vous de trouver votre chemin sur une carte à tracer à l’aide d’indications, sous forme de navigation à l’ancienne . Amateurs de belles mécaniques, de belles routes et de beaux paysages, n’hésitez pas à nous rejoindre pour partager une belle après-midi dans la bonne humeur suivie d’un repas dans un cadre agréable. Renseignements et inscriptions par téléphone ou mail.Adultes

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Le Kiboki Turquestein-Blancrupt 57560 Moselle Grand Est +33 6 30 01 15 11 carabin.economie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sud Moselle Classic offers you a tourist navigation tour.

Come and explore our beautiful Moselle roads in your classic, sports or brand-new car? It’s up to you to find your way on a map, with the help of indications, in the form of old-fashioned navigation . If you’re a fan of beautiful machines, roads and scenery, don’t hesitate to join us for a fun-filled afternoon, followed by a meal in pleasant surroundings. Information and registration by phone or e-mail.

L’événement La ronde des deux Sarres rallye de navigation touristique Turquestein-Blancrupt a été mis à jour le 2026-05-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG