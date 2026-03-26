La ronde des fontaines 4ème édition BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

La ronde des fontaines 4ème édition

BAGNERES-DE-BIGORRE 15 rue gambetta Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Trail de 12 km (600 m D +), épreuve chronométrée pour les amateurs de performance et de dépassement de soi. Nouveauté le Trail en relais (2 x 6 km 600 m D +), également chronométré, permettant de partager l’effort à deux. Marche de 6 km (300 m D +), non chronométrée, ouverte à celles et ceux qui souhaitent profiter du parcours à leur rythme.

Organisé par l’Amicale de l’hôpital de Bagnères-de-Bigorre

Buvette et restauration sur place. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 15 rue gambetta Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 96 51 80

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English :

12 km Trail (600 m D +), a timed event for those who want to outdo themselves. New: the Trail relay (2 x 6 km ? 600 m D +), also timed, allowing two people to share the effort. 6 km walk (300 m D +), untimed, open to those who wish to enjoy the course at their own pace.

L’événement La ronde des fontaines 4ème édition Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65