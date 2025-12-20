La Ronde des Galettes Romans

La Ronde des Galettes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2ème édition de la Ronde des galettes.

Parcours pédestre de 9 km

Nombre de places limitées

Inscriptions https://in.njuko.com/ronde-des-galettes .

Salle des fêtes Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 64 08 rando.usc@gmail.com

