La Ronde des Galettes Romans dimanche 11 janvier 2026.
Salle des fêtes Romans Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
2ème édition de la Ronde des galettes.
Parcours pédestre de 9 km
Nombre de places limitées
Inscriptions https://in.njuko.com/ronde-des-galettes .
Salle des fêtes Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 64 08 rando.usc@gmail.com
