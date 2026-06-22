La Ronde des Histoires Dansez comme ça vous chante avec les animaux Bibliothèque municipale de Saint Georges du Bois Saint-Georges-du-Bois
jeudi 9 juillet 2026 · Bibliothèque municipale de Saint Georges du Bois · Saint-Georges-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Georges-du-Bois
La Ronde des Histoires Dansez comme ça vous chante avec les animaux
Bibliothèque municipale de Saint Georges du Bois 12 rue du parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 10:00:00
Date(s) :
2026-07-09
La Communauté de Communes Aunis Sud et la mairie de St Georges du Bois, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Dansez comme ça vous chante avec les animaux de Lucien DEBRUS.
Animation gratuite sur réservation.
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Bibliothèque municipale de Saint Georges du Bois 12 rue du parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 28 77 bibliotheque@sgdb17.fr
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English :
The Aunis Sud Community of Communes and the St. Georges du Bois Town Hall invite you to *La Ronde des Histoires*, a storytelling event for toddlers.
Dance However You Like with the Animals by Lucien DEBRUS.
Free event; reservations required.
L’événement La Ronde des Histoires Dansez comme ça vous chante avec les animaux Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin