La Ronde des Histoires Dansez comme ça vous chante avec les animaux Bibliothèque municipale de Saint Georges du Bois Saint-Georges-du-Bois

Informations pratiques

Saint-Georges-du-Bois

La Ronde des Histoires Dansez comme ça vous chante avec les animaux

Bibliothèque municipale de Saint Georges du Bois 12 rue du parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 10:00:00

Date(s) :

2026-07-09

La Communauté de Communes Aunis Sud et la mairie de St Georges du Bois, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

Dansez comme ça vous chante avec les animaux de Lucien DEBRUS.

Animation gratuite sur réservation.

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Bibliothèque municipale de Saint Georges du Bois 12 rue du parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 28 77 bibliotheque@sgdb17.fr

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English :

The Aunis Sud Community of Communes and the St. Georges du Bois Town Hall invite you to *La Ronde des Histoires*, a storytelling event for toddlers.

Dance However You Like with the Animals by Lucien DEBRUS.

Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires Dansez comme ça vous chante avec les animaux Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin