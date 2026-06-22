La Ronde des Histoires J’ai perdu mon doudou Bibliothèque municipale de Ciré d’Aunis Ciré-d’Aunis jeudi 10 décembre 2026.

Ciré-d’Aunis

La Ronde des Histoires J’ai perdu mon doudou

Bibliothèque municipale de Ciré d’Aunis 8 Rue des écoles Ciré-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 10:00:00

fin : 2026-12-10 10:00:00

Date(s) :

2026-12-10

La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Ciré d’Aunis vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

J’ai perdu mon doudou par Marie-Ange DAMOUR.

Animation gratuite sur réservation.

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Bibliothèque municipale de Ciré d’Aunis 8 Rue des écoles Ciré-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 13 92 bibliotheque-cire@orange.fr

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English :

The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Ciré d’Aunis Town Hall, invites you to La Ronde des Histoires, a storytelling event for toddlers.

I Lost My Blankie by Marie-Ange DAMOUR.

Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires J’ai perdu mon doudou Ciré-d’Aunis a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin