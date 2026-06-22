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La Ronde des Histoires Kunti’o et l’Oiseau de pluie Place du 8 Mai 1945 Aigrefeuille-d’Aunis

La Ronde des Histoires Kunti’o et l’Oiseau de pluie Place du 8 Mai 1945 Aigrefeuille-d’Aunis jeudi 22 octobre 2026.

Lieu
Place du 8 Mai 1945
Adresse
Bibliothèque municipale d'Aigrefeuille d'Aunis
Ville
17290 Aigrefeuille-d'Aunis
Département
Charente-Maritime
Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Aigrefeuille-d’Aunis

La Ronde des Histoires Kunti’o et l’Oiseau de pluie

Place du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale d’Aigrefeuille d’Aunis Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 10:00:00

Date(s) :
2026-10-22

La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Kunti’o et l’oiseau de pluie de Marie-Ange Frey.
Animation gratuite sur réservation.
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Place du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale d’Aigrefeuille d’Aunis Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 55 63  biblio.aigrefeuille@orange.fr

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English :

The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Aigrefeuille d’Aunis City Hall, invites you to La Ronde des Histoires, a storytelling event for toddlers.
Kunti’o and the Rainbird by Marie-Ange Frey.
Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires Kunti’o et l’Oiseau de pluie Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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