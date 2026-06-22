La Ronde des Histoires Kunti’o et l’Oiseau de pluie Place du 8 Mai 1945 Aigrefeuille-d’Aunis
La Ronde des Histoires Kunti’o et l’Oiseau de pluie Place du 8 Mai 1945 Aigrefeuille-d’Aunis jeudi 22 octobre 2026.
Aigrefeuille-d’Aunis
La Ronde des Histoires Kunti’o et l’Oiseau de pluie
Place du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale d’Aigrefeuille d’Aunis Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 10:00:00
Date(s) :
2026-10-22
La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Kunti’o et l’oiseau de pluie de Marie-Ange Frey.
Animation gratuite sur réservation.
.
Place du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale d’Aigrefeuille d’Aunis Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 55 63 biblio.aigrefeuille@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Aigrefeuille d’Aunis City Hall, invites you to La Ronde des Histoires, a storytelling event for toddlers.
Kunti’o and the Rainbird by Marie-Ange Frey.
Free event; reservations required.
L’événement La Ronde des Histoires Kunti’o et l’Oiseau de pluie Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Aigrefeuille-d'Aunis (Charente-Maritime)
- Journée bien être Aigrefeuille-d’Aunis 5 juillet 2026