La ronde des histoires Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard
La ronde des histoires Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard samedi 20 juin 2026.
La ronde des histoires
Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Lecture d’histoires et comptines avec de la musique pour les tout petits 0-3 ans. Gratuit .
Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44
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L’événement La ronde des histoires La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-09 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude