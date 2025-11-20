La Ronde des Histoires « Le petit pinceau de Klee »

Bibliothèque municipale de Chambon 25 Rue Du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20

fin : 2025-11-20 10:00:00

Date(s) :

2025-11-20

La Communauté de Communes Aunis Sud, en partenariat avec la mairie de Chambon, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

« Le petit pinceau de Klee » par Emmanuelle Marquis.

Animation gratuite sur réservation.

.

Bibliothèque municipale de Chambon 25 Rue Du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 95 98 violaine.peintre@laposte.net

English :

The Communauté de Communes Aunis Sud, in partnership with the Mairie de Chambon, invites you to La Ronde des Histoires, tales and stories for toddlers.

« Klee’s little paintbrush » by Emmanuelle Marquis.

Free animation on reservation.

German :

Die Communauté de Communes Aunis Sud lädt Sie in Partnerschaft mit dem Rathaus von Chambon zu La Ronde des Histoires ein, Märchen und Geschichten für die Allerkleinsten.

« Der kleine Pinsel von Klee » von Emmanuelle Marquis.

Kostenlose Animation mit Reservierung.

Italiano :

La Communauté de Communes Aunis Sud, in collaborazione con il Comune di Chambon, vi invita a La Ronde des Histoires, racconti e storie per bambini.

« Il piccolo pennello di Klee » di Emmanuelle Marquis.

Animazione gratuita su prenotazione.

Espanol :

La Communauté de Communes Aunis Sud, en colaboración con el ayuntamiento de Chambon, le invita a La Ronde des Histoires, cuentos e historias para niños pequeños.

« El pequeño pincel de Klee » por Emmanuelle Marquis.

Animación gratuita previa reserva.

L’événement La Ronde des Histoires « Le petit pinceau de Klee » Chambon a été mis à jour le 2025-06-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin