La Ronde des Histoires « Le petit pinceau de Klee »
Bibliothèque municipale de Chambon 25 Rue Du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime
La Communauté de Communes Aunis Sud, en partenariat avec la mairie de Chambon, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
« Le petit pinceau de Klee » par Emmanuelle Marquis.
Animation gratuite sur réservation.
English :
The Communauté de Communes Aunis Sud, in partnership with the Mairie de Chambon, invites you to La Ronde des Histoires, tales and stories for toddlers.
« Klee’s little paintbrush » by Emmanuelle Marquis.
Free animation on reservation.
German :
Die Communauté de Communes Aunis Sud lädt Sie in Partnerschaft mit dem Rathaus von Chambon zu La Ronde des Histoires ein, Märchen und Geschichten für die Allerkleinsten.
« Der kleine Pinsel von Klee » von Emmanuelle Marquis.
Kostenlose Animation mit Reservierung.
Italiano :
La Communauté de Communes Aunis Sud, in collaborazione con il Comune di Chambon, vi invita a La Ronde des Histoires, racconti e storie per bambini.
« Il piccolo pennello di Klee » di Emmanuelle Marquis.
Animazione gratuita su prenotazione.
Espanol :
La Communauté de Communes Aunis Sud, en colaboración con el ayuntamiento de Chambon, le invita a La Ronde des Histoires, cuentos e historias para niños pequeños.
« El pequeño pincel de Klee » por Emmanuelle Marquis.
Animación gratuita previa reserva.
