La Ronde des Histoires « Le réveil des sons »

La Communauté de Communes Aunis Sud avec la mairie de Saint Pierre d’Amilly vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
« Le réveil des sons » par Luc Diabira & Julie De Oliveira.
Animation gratuite sur réservation.
Place de la mairie Bibliothèque Saint Pierre d’Amilly Saint-Pierre-d’Amilly 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 27 07 bibliotheque@saintpierredamilly.fr
English :
The Communauté de Communes Aunis Sud with the Mairie de Saint Pierre d’Amilly invite you to La Ronde des Histoires, tales and stories for toddlers.
« Le réveil des sons » by Luc Diabira & Julie De Oliveira.
Free animation on reservation.
German :
Die Communauté de Communes Aunis Sud mit dem Rathaus von Saint Pierre d’Amilly lädt Sie zu La Ronde des Histoires ein, Märchen und Geschichten für die Allerkleinsten.
« Das Erwachen der Klänge » von Luc Diabira & Julie De Oliveira.
Kostenlose Animation mit Reservierung.
Italiano :
La Communauté de Communes Aunis Sud e la Mairie de Saint Pierre d’Amilly vi invitano a La Ronde des Histoires, racconti e storie per bambini.
« Le réveil des sons » di Luc Diabira & Julie De Oliveira.
Animazione gratuita su prenotazione.
Espanol :
La Communauté de Communes Aunis Sud y la Mairie de Saint Pierre d’Amilly le invitan a La Ronde des Histoires, cuentos e historias para niños pequeños.
« Le réveil des sons » de Luc Diabira y Julie De Oliveira.
Animación gratuita previa reserva.
