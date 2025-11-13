La Ronde des Histoires « Le réveil des sons »

Place de la mairie Bibliothèque Saint Pierre d'Amilly Saint-Pierre-d'Amilly Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13

fin : 2025-11-13 10:00:00

Date(s) :

2025-11-13

La Communauté de Communes Aunis Sud avec la mairie de Saint Pierre d’Amilly vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

« Le réveil des sons » par Luc Diabira & Julie De Oliveira.

Animation gratuite sur réservation.

+33 5 46 27 27 07 bibliotheque@saintpierredamilly.fr

English :

The Communauté de Communes Aunis Sud with the Mairie de Saint Pierre d’Amilly invite you to La Ronde des Histoires, tales and stories for toddlers.

« Le réveil des sons » by Luc Diabira & Julie De Oliveira.

Free animation on reservation.

German :

Die Communauté de Communes Aunis Sud mit dem Rathaus von Saint Pierre d’Amilly lädt Sie zu La Ronde des Histoires ein, Märchen und Geschichten für die Allerkleinsten.

« Das Erwachen der Klänge » von Luc Diabira & Julie De Oliveira.

Kostenlose Animation mit Reservierung.

Italiano :

La Communauté de Communes Aunis Sud e la Mairie de Saint Pierre d’Amilly vi invitano a La Ronde des Histoires, racconti e storie per bambini.

« Le réveil des sons » di Luc Diabira & Julie De Oliveira.

Animazione gratuita su prenotazione.

Espanol :

La Communauté de Communes Aunis Sud y la Mairie de Saint Pierre d’Amilly le invitan a La Ronde des Histoires, cuentos e historias para niños pequeños.

« Le réveil des sons » de Luc Diabira y Julie De Oliveira.

Animación gratuita previa reserva.

