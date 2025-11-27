La Ronde des Histoires « Le voyage de Mokolo » Bibliothèque de Bouhet Bouhet
La Ronde des Histoires « Le voyage de Mokolo » Bibliothèque de Bouhet Bouhet jeudi 27 novembre 2025.
La Ronde des Histoires « Le voyage de Mokolo »
Bibliothèque de Bouhet 1 Place de la poste Bouhet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-27
fin : 2025-11-27 10:00:00
Date(s) :
2025-11-27
La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Bouhet vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
« Le voyage de Mokolo » par Christine Merville.
Animation gratuite sur réservation.
.
Bibliothèque de Bouhet 1 Place de la poste Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 18 97 biblio.bouhet@laposte.net
English :
The Communauté de Communes Aunis Sud in partnership with the Mairie de Bouhet invites you to La Ronde des Histoires, tales and stories for toddlers.
« Mokolo’s journey » by Christine Merville.
Free animation on reservation.
German :
Die Communauté de Communes Aunis Sud lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Bouhet zu La Ronde des Histoires ein, Märchen und Geschichten für die Allerkleinsten.
« Die Reise von Mokolo » von Christine Merville.
Kostenlose Animation mit Reservierung.
Italiano :
La Communauté de Communes Aunis Sud, in collaborazione con il Comune di Bouhet, vi invita a La Ronde des Histoires, una serie di racconti e storie per bambini.
« Le voyage de Mokolo » di Christine Merville.
Animazione gratuita su prenotazione.
Espanol :
La Communauté de Communes Aunis Sud, en colaboración con el ayuntamiento de Bouhet, le invita a La Ronde des Histoires, una serie de cuentos e historias para niños pequeños.
« Le voyage de Mokolo » de Christine Merville.
Animación gratuita previa reserva.
L’événement La Ronde des Histoires « Le voyage de Mokolo » Bouhet a été mis à jour le 2025-06-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin