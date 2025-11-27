La Ronde des Histoires « Le voyage de Mokolo »

Bibliothèque de Bouhet 1 Place de la poste Bouhet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27

fin : 2025-11-27 10:00:00

Date(s) :

2025-11-27

La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Bouhet vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

« Le voyage de Mokolo » par Christine Merville.

Animation gratuite sur réservation.

.

Bibliothèque de Bouhet 1 Place de la poste Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 18 97 biblio.bouhet@laposte.net

English :

The Communauté de Communes Aunis Sud in partnership with the Mairie de Bouhet invites you to La Ronde des Histoires, tales and stories for toddlers.

« Mokolo’s journey » by Christine Merville.

Free animation on reservation.

German :

Die Communauté de Communes Aunis Sud lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Bouhet zu La Ronde des Histoires ein, Märchen und Geschichten für die Allerkleinsten.

« Die Reise von Mokolo » von Christine Merville.

Kostenlose Animation mit Reservierung.

Italiano :

La Communauté de Communes Aunis Sud, in collaborazione con il Comune di Bouhet, vi invita a La Ronde des Histoires, una serie di racconti e storie per bambini.

« Le voyage de Mokolo » di Christine Merville.

Animazione gratuita su prenotazione.

Espanol :

La Communauté de Communes Aunis Sud, en colaboración con el ayuntamiento de Bouhet, le invita a La Ronde des Histoires, una serie de cuentos e historias para niños pequeños.

« Le voyage de Mokolo » de Christine Merville.

Animación gratuita previa reserva.

L’événement La Ronde des Histoires « Le voyage de Mokolo » Bouhet a été mis à jour le 2025-06-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin