La Ronde des Histoires Manteau blanc Bibliothèque municipale de Le Thou Le Thou
La Ronde des Histoires Manteau blanc Bibliothèque municipale de Le Thou Le Thou mardi 15 décembre 2026.
Le Thou
La Ronde des Histoires Manteau blanc
Bibliothèque municipale de Le Thou 5 Place des Ecoles Le Thou Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 10:00:00
fin : 2026-12-15 10:00:00
Date(s) :
2026-12-15
La Communauté de Communes Aunis Sud, en partenariat avec la mairie de Le Thou, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Manteau blanc par Gaëlle Augé.
Animation gratuite sur réservation.
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Bibliothèque municipale de Le Thou 5 Place des Ecoles Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 90 73 biblio.thoulire@gmail.com
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English :
The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the town hall of Le Thou, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.
“Manteau blanc” by Gaëlle Augé.
Free event; reservations required.
L’événement La Ronde des Histoires Manteau blanc Le Thou a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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