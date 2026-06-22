La Ronde des Histoires Manteau blanc Bibliothèque municipale de Le Thou Le Thou mardi 15 décembre 2026.

Le Thou

La Ronde des Histoires Manteau blanc

Bibliothèque municipale de Le Thou 5 Place des Ecoles Le Thou Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 10:00:00

fin : 2026-12-15 10:00:00

Date(s) :

2026-12-15

La Communauté de Communes Aunis Sud, en partenariat avec la mairie de Le Thou, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

Manteau blanc par Gaëlle Augé.

Animation gratuite sur réservation.

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Bibliothèque municipale de Le Thou 5 Place des Ecoles Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 90 73 biblio.thoulire@gmail.com

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English :

The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the town hall of Le Thou, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.

“Manteau blanc” by Gaëlle Augé.

Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires Manteau blanc Le Thou a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin