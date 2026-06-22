UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Ronde des Histoires Manteau blanc Bibliothèque municipale de Le Thou Le Thou

La Ronde des Histoires Manteau blanc Bibliothèque municipale de Le Thou Le Thou mardi 15 décembre 2026.

Lieu
Bibliothèque municipale de Le Thou
Adresse
5 Place des Ecoles
Ville
17290 Le Thou
Département
Charente-Maritime
Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Le Thou

La Ronde des Histoires Manteau blanc

Bibliothèque municipale de Le Thou 5 Place des Ecoles Le Thou Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 10:00:00
fin : 2026-12-15 10:00:00

Date(s) :
2026-12-15

La Communauté de Communes Aunis Sud, en partenariat avec la mairie de Le Thou, vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Manteau blanc par Gaëlle Augé.
Animation gratuite sur réservation.
  .

Bibliothèque municipale de Le Thou 5 Place des Ecoles Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 90 73  biblio.thoulire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the town hall of Le Thou, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.
“Manteau blanc” by Gaëlle Augé.
Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires Manteau blanc Le Thou a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Le Thou (Charente-Maritime)