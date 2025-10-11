La ronde des histoires spéciale Halloween (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Les bibliothécaires proposent chaque mois, des comptines, lectures, mini-spectacle pour les enfants et leurs parents.
Ces séances se déroulent 1 fois par mois à la médiathèque et 1 fois par trimestre à la ludothèque.
Prochaine séance 11 octobre.
3-9 ans.
Entrée libre, gratuit .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
