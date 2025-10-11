La ronde des histoires spéciale Halloween (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde

La ronde des histoires spéciale Halloween (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde samedi 11 octobre 2025.

La ronde des histoires spéciale Halloween (Médiathèque du centre-ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Les bibliothécaires proposent chaque mois, des comptines, lectures, mini-spectacle pour les enfants et leurs parents.

Ces séances se déroulent 1 fois par mois à la médiathèque et 1 fois par trimestre à la ludothèque.

Prochaine séance 11 octobre.

3-9 ans.

Entrée libre, gratuit .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

English : La ronde des histoires spéciale Halloween (Médiathèque du centre-ville)

German : La ronde des histoires spéciale Halloween (Médiathèque du centre-ville)

Italiano :

Espanol : La ronde des histoires spéciale Halloween (Médiathèque du centre-ville)

L’événement La ronde des histoires spéciale Halloween (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-03 par Brive Tourisme