La ronde des histoires spéciale sur le thème de l’amour (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde
La ronde des histoires spéciale sur le thème de l’amour (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde samedi 14 février 2026.
La ronde des histoires spéciale sur le thème de l’amour (Médiathèque du centre-ville)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Ronde des histoires sur le thème de l’amour.
A partir de 3 ans, gratuit. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La ronde des histoires spéciale sur le thème de l’amour (Médiathèque du centre-ville)
L’événement La ronde des histoires spéciale sur le thème de l’amour (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-05 par Brive Tourisme