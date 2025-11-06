La Ronde des Histoires « Tic-Tac » Bibliothèque municipale de Ciré d’Aunis Ciré-d’Aunis
Bibliothèque municipale de Ciré d’Aunis 8 Rue des écoles Ciré-d’Aunis Charente-Maritime
Début : Jeudi 2025-11-06
fin : 2025-11-06 10:00:00
2025-11-06
La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Ciré d’Aunis vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
« Tic-Tac » par Yolaine Machet.
Animation gratuite sur réservation.
Bibliothèque municipale de Ciré d’Aunis 8 Rue des écoles Ciré-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 13 92 bibliotheque-cire@orange.fr
English :
The Communauté de Communes Aunis Sud in partnership with the Mairie de Ciré d’Aunis invites you to La Ronde des Histoires, tales and stories for toddlers.
« Tic-Tac » by Yolaine Machet.
Free animation on reservation.
German :
Die Communauté de Communes Aunis Sud lädt Sie in Partnerschaft mit dem Rathaus von Ciré d’Aunis zu La Ronde des Histoires ein, Märchen und Geschichten für die Allerkleinsten.
« Tic-Tac » von Yolaine Machet.
Kostenlose Animation mit Reservierung.
Italiano :
La Communauté de Communes Aunis Sud in collaborazione con la Mairie de Ciré d’Aunis vi invita a La Ronde des Histoires, racconti e storie per bambini.
« Tic-Tac » di Yolaine Machet.
Animazione gratuita su prenotazione.
Espanol :
La Communauté de Communes Aunis Sud en colaboración con la Mairie de Ciré d’Aunis le invita a La Ronde des Histoires, cuentos e historias para niños pequeños.
« Tic-Tac » de Yolaine Machet.
Animación gratuita previa reserva.
