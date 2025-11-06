La Ronde des Histoires « Tic-Tac »

Bibliothèque municipale de Ciré d’Aunis 8 Rue des écoles Ciré-d’Aunis Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-11-06

fin : 2025-11-06 10:00:00

2025-11-06

La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Ciré d’Aunis vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

« Tic-Tac » par Yolaine Machet.

Animation gratuite sur réservation.

English :

The Communauté de Communes Aunis Sud in partnership with the Mairie de Ciré d’Aunis invites you to La Ronde des Histoires, tales and stories for toddlers.

« Tic-Tac » by Yolaine Machet.

Free animation on reservation.

German :

Die Communauté de Communes Aunis Sud lädt Sie in Partnerschaft mit dem Rathaus von Ciré d’Aunis zu La Ronde des Histoires ein, Märchen und Geschichten für die Allerkleinsten.

« Tic-Tac » von Yolaine Machet.

Kostenlose Animation mit Reservierung.

Italiano :

La Communauté de Communes Aunis Sud in collaborazione con la Mairie de Ciré d’Aunis vi invita a La Ronde des Histoires, racconti e storie per bambini.

« Tic-Tac » di Yolaine Machet.

Animazione gratuita su prenotazione.

Espanol :

La Communauté de Communes Aunis Sud en colaboración con la Mairie de Ciré d’Aunis le invita a La Ronde des Histoires, cuentos e historias para niños pequeños.

« Tic-Tac » de Yolaine Machet.

Animación gratuita previa reserva.

