Depuis Barre-des-Cévennes, je vous propose une escapade accessible et pleine de charme, entre panoramas ouverts et vues plongeantes sur la Vallée Française. Prévoir environ 4h30 de temps pour cette sortie. Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Cette boucle offre une belle diversité de paysages, marqués par des formations géologiques étonnantes et des ambiances contrastées. Vous passerez par le « Roc do las Fadas » le rocher des fées du Barret, un site fascinant qui intrigue encore ethnologues et archéologues. Chargé de mystère, ce lieu paisible invite naturellement à la contemplation.

Le retour s’effectue en douceur, avec l’une des plus belles perspectives sur Barre-des-Cévennes et le Castelas, en surplomb.

Une marche à savourer tranquillement, entre nature, légendes et grands espaces.

Prévoir environ 4h30 de temps pour cette sortie.

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 20mn depuis Florac et Sainte Croix Vallée Française, 30 min depuis Saint Roman de Tousque, 30min depuis Saint Germain de Calberte,

Pensez à prendre avec vous :

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L) Casquette ou chapeau Crème solaire Chaussures adaptées à la marche.

Et n’oubliez pas Votre bonne humeur .

Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

From Barre-des-Cévennes, I propose an accessible and charming escapade, between open panoramas and plunging views over the French Valley. Allow around 4h30 for this outing. We’ll let you know where to meet when we get in touch.

German :

Von Barre-des-Cévennes aus schlage ich Ihnen einen zugänglichen und charmanten Ausflug vor, der zwischen offenen Panoramen und Tiefblicken auf das Vallée Française verläuft. Für diesen Ausflug sollten Sie etwa 4,5 Stunden Zeit einplanen. Der Treffpunkt wird Ihnen nach Ihrer Kontaktaufnahme mitgeteilt.

Italiano :

Da Barre-des-Cévennes, vi propongo un’escursione accessibile e affascinante, tra panorami aperti e viste a picco sulla Valle di Francia. Prevedete circa 4h30 per questa gita. Vi faremo sapere dove incontrarci al momento del contatto.

Espanol :

Desde Barre-des-Cévennes, le propongo una escapada accesible y encantadora, entre panoramas abiertos y vistas en picado sobre el Valle de Francia. Prevea unas 4h30 para esta salida. Le indicaremos el punto de encuentro cuando nos pongamos en contacto.

