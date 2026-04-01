La Ronde des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur
La Ronde des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur mercredi 15 avril 2026.
La Ronde des Korrigans avec ADDES à Botmeur.
Botmeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
La Ronde des Korrigans
15 avril de 10h00 à 12h00
Réservations https://addes.bzh/randonnee/la-ronde-des-korrigans-34/
addes.bzh
☎️ 02 98 99 66 58
Partez avec les korrigans dans une aventure riche en mystères et surprises.
Les korrigans ont une fâcheuse habitude de se retrouver dans des situations bien compliquées. Les enfants doivent souvent les aider à se sortir des pièges dans lesquels ils se sont fourrés. Entre les arbres, les pierres et les chemins secrets, les promenades permettent à nos explorateurs en herbe de plonger dans un monde où la nature est pleine de surprises, les invitant à observer, écouter et collaborer pour vivre une aventure fantastique et toujours mémorable.
Ancienne école de Botmeur
Le Salou
Botmeur, 29690 France
Addes Botmeur .
Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58
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English : La Ronde des Korrigans avec ADDES à Botmeur.
L’événement La Ronde des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ