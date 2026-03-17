LA RONDE DES LACS Longages
LA RONDE DES LACS Longages dimanche 12 avril 2026.
LA RONDE DES LACS
Longages Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez participer à la Ronde des lacs à Longages !
Journée qui bénéficiera aux enfants de l’école de Longages. .
Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and take part in the Ronde des lacs in Longages!
L’événement LA RONDE DES LACS Longages a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE