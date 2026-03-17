LA RONDE DES LACS

Longages Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez participer à la Ronde des lacs à Longages !

Journée qui bénéficiera aux enfants de l’école de Longages. .

Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and take part in the Ronde des lacs in Longages!

L’événement LA RONDE DES LACS Longages a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE