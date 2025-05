LA RONDE DES MOTS – salle Henry Dunant Montmoreau, 14 juin 2025 10:00, Montmoreau.

Journée de rencontres autour du thème Paroles de femmes échanges avec des autrices, dictée ouverte à tous et lectures. Un moment littéraire convivial et gratuit pour célébrer la voix des femmes. Entrée libre, tout public.

salle Henry Dunant avenue Henry Dunant

Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 23 17 87 sophiedelgoulet@orange.fr

English : LA RONDE DES MOTS

A day of encounters around the theme of “Paroles de femmes”: exchanges with women authors, dictations open to all and readings. A free, friendly literary event to celebrate women’s voices. Free admission, open to all.

German : LA RONDE DES MOTS

Ein Tag der Begegnung rund um das Thema « Paroles de femmes »: Austausch mit Autorinnen, ein für alle offenes Diktat und Lesungen. Ein geselliger und kostenloser literarischer Moment, um die Stimmen der Frauen zu feiern. Freier Eintritt, für jedes Publikum.

Italiano : LA RONDE DES MOTS

Una giornata di incontri sul tema « Paroles de femmes »: discussioni con autrici, dettati aperti a tutti e letture. Un evento letterario gratuito e amichevole per celebrare le voci femminili. Ingresso libero, aperto a tutti.

Espanol : LA RONDE DES MOTS

Una jornada de encuentros en torno al tema « Paroles de femmes »: debates con autoras, dictados abiertos a todos y lecturas. Un evento literario gratuito y amistoso para celebrar las voces de las mujeres. Entrada libre y gratuita.

