La Ronde des Toupies Lahitte-Toupière

La Ronde des Toupies Lahitte-Toupière dimanche 26 octobre 2025.

La Ronde des Toupies

LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

La ronde des toupies revient pour sa 21 ème édition. Des parcours nature, de l’ambiance, de la bonne humeur, de la bonne musique avec Swing En Bulles et toujours beaucoup de gourmandises.

– 9h15, marche de 9 kms / D+ 140 m.

– 9h30, trail chrono de 17 kms / D+ 400 m.

– 10h, trail chrono de 11 kms / D+ 270 m.

– 12h, courses des enfants.

Ravitaillements gourmands, buvette, crêpes, sandwichs, tombola.

LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 33 97 sport.efdk@gmail.com

English :

La ronde des toupies returns for its 21st edition. Nature trails, atmosphere, good spirits, good music with Swing En Bulles and always lots of treats.

– 9.15am, 9km walk / D+ 140 m.

– 9:30 am, 17 km time trial trail / D+ 400 m.

– 10am, 11km time trial trail / D+ 270 m.

– 12pm, children’s race.

Gourmet refreshments, refreshment bar, crêpes, sandwiches, tombola.

German :

Die Kreiselrunde kehrt zu ihrer 21. Ausgabe zurück. Naturparcours, Stimmung, gute Laune, gute Musik mit Swing En Bulles und immer viele Leckereien.

– 9.15 Uhr, Wanderung von 9 kms / D+ 140 m.

– 9:30 Uhr, Trail Chrono über 17 kms / D+ 400 m.

– 10 Uhr, Trail Chrono über 11 kms / D+ 270 m.

– 12 Uhr, Kinderläufe.

Verpflegungsstellen für Feinschmecker, Getränkestand, Crêpes, Sandwiches, Tombola.

Italiano :

La ronde des toupies torna per la sua 21a edizione. Percorsi naturalistici, atmosfera, buon umore, buona musica con gli Swing En Bulles e sempre tante prelibatezze.

– 9.15, passeggiata di 9 km / D+ 140 m.

– ore 9.30, percorso a cronometro di 17 km / D+ 400 m.

– ore 10.00, percorso a cronometro di 11 km / D+ 270 m.

– ore 12.00, gara per bambini.

Ristoro gastronomico, bar, crêpes, panini, tombola.

Espanol :

La ronde des toupies vuelve en su 21ª edición. Senderos naturales, ambiente, buen humor, buena música con Swing En Bulles y siempre muchas golosinas.

– 9.15 h, 9 km a pie / D+ 140 m.

– 9h30, 17 km contrarreloj / D+ 400 m.

– 10h, 11 km contrarreloj / D+ 270 m.

– 12h, carrera infantil.

Refrescos gastronómicos, bar de refrescos, crepes, bocadillos, tómbola.

