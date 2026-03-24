La Ronde des vergers Marche et VTT

Watronville Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Avec la Ronde des Vergers, venez découvrir les Côtes de Meuse avec des parcours de marche (3 circuits) et VTT (4 circuits).

Ravitaillement sur tous les parcours.

Inscription obligatoire par internet avant le 5 avril.Adultes

14 .

Watronville 55160 Meuse Grand Est +33 3 29 88 31 86 contacts@larondedesvergers.fr

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English :

Come and discover the Côtes de Meuse with the Ronde des Vergers, featuring walking trails (3 circuits) and mountain bike trails (4 circuits).

Refreshments on all routes.

Online registration required by April 5.

L’événement La Ronde des vergers Marche et VTT Watronville a été mis à jour le 2026-03-19 par MEUSE ATTRACTIVITE