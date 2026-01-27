La Ronde des Vignobles en Fronsadais Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière

La Ronde des Vignobles en Fronsadais

Maison du Pays Fronsadais 1 avenue du général de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

•Une randonnée pédestre de 8 à 64 kilomètres. Départ entre 7 heures et 10 heures.

•Une distance choisie, à partir de l’un des 8 villages étapes, à parcourir dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en allant d’étape en étape (8 au total).

•8 points de ravitaillement prévus petits déjeuners encas et restauration accompagnés de dégustations offertes par les vignobles du Fronsadais. Points intermédiaires ravitaillement en eau si températures élevées.

•1 circuit de bus pour vous ramener GRATUITEMENT à votre véhicule

•A 18h00 Sur le site de la Maison de Pays

Initiation à la récupération et aux étirements par Marceline TELLIER, Coach sportif de Forme & Châteaux.

Un apéritif amuse-bouche avec dégustation des vins du fronsadais offert par les viticulteurs

•Après l’apéritif offert, tablée nocturne avec restauration Food-Truck des spécialités de la région .

Maison du Pays Fronsadais 1 avenue du général de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 16 26 86 contact@ronde-des-vignobles-fronsadais.fr

