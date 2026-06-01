LA RONDE DES VILLAGES DANS LES HAUTES CORBIÈRES Albières

Albières

LA RONDE DES VILLAGES DANS LES HAUTES CORBIÈRES

3 rue de la mairie Albières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:45:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La Ronde des Villages, c’est relier à pied cinq villages typiques des Hautes Corbières Albières, La Grave (Auriac), Mouthoumet, Salza, Lanet par des chemins anciens.

Le départ est fixé à 8h45 devant la Mairie d’Albières.

Nous prévoyons de décrire la boucle dans le sens Albières La Grave Mouthoumet Salza où nous devrions arriver vers 13h. Là nous attendra un excellent repas préparé par le Comité des Fêtes de Salza, en liaison avec notre association.

Restera ensuite à terminer par la descente sur Lanet (par l’église) puis remonter à Albières par un chemin qui évite Pont d’Orbieu.

La boucle totale fait environ 20 kms et 550 m de dénivelé. Elle emprunte des chemins anciens récemment retrouvés et traverse de merveilleux paysages. La marche sera encadrée par des bénévoles de l’association, et nous ne laisserons personne en chemin !

La Ronde est ouverte à toutes et tous, elle peut s’effectuer dans sa totalité ou un simple tronçon entre deux villages.

Le repas à Salza doit être réservé avant le 11 juin par SMS.

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3 rue de la mairie Albières 11330 Aude Occitanie +33 6 62 78 94 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Ronde des Villages links five typical villages in the Hautes Corbières on foot: Albières, La Grave (Auriac), Mouthoumet, Salza and Lanet along ancient paths.

Departure is at 8:45 a.m. in front of the Mairie in Albières.

We plan to describe the loop in the direction of Albières La Grave Mouthoumet Salza, arriving around 1pm. An excellent meal will be waiting for us there, prepared by the Comité des Fêtes de Salza, in conjunction with our association.

We’ll then finish with a descent to Lanet (via the church), and return to Albières via a path that avoids Pont d’Orbieu.

The total loop is around 20 kms and 550 m ascent. It takes in some recently rediscovered old paths and passes through some wonderful countryside. The walk will be supervised by volunteers from the association, and no one will be left behind!

The Ronde is open to all, and can be walked in its entirety or just a section between two villages.

The meal at Salza must be booked by SMS before June 11.

L’événement LA RONDE DES VILLAGES DANS LES HAUTES CORBIÈRES Albières a été mis à jour le 2026-06-05 par