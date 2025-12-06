LA RONDE DES VILLAGES POUR LE TELETHON Salle Saint Clair Port-Sainte-Marie
Salle Saint Clair Avenue Henri Barbusse Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne
Ronde des villages.
– 9h00 rando à Port Ste Marie
– 13h30 rando à Feugarolles
– 16h30 rando à Bruch
– 19h00 Soirée Garbure à Saint Laurent Salle des fêtes. .
Salle Saint Clair Avenue Henri Barbusse Port-Sainte-Marie 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 02 97 27 lesdouxdingues47@gmail.com
