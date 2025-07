La ronde du Chevalier Chasse au Trésor Gournay-en-Bray

La ronde du Chevalier Chasse au Trésor Gournay-en-Bray jeudi 14 août 2025.

La ronde du Chevalier Chasse au Trésor

9 Place d’Armes Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14 17:00:00

2025-08-14

Une aventure médiévale pour toute la famille

L’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray et la ville de Gournay-en-Bray invitent petits et grands à vivre une après-midi placée sous le signe de l’aventure et de la découverte le jeudi 14 août 2025. Une grande chasse au trésor inédite intitulée La ronde du Chevalier est proposée dans le centre-ville.

Le rendez-vous est fixé à partir de 14h00 à l’Office de Tourisme, sur la place d’Armes, où les participants recevront leur feuille de route ainsi qu’un plan pour partir à la recherche des fragments perdus du blason de Gournay.

Retrouvez les fragments égarés du blason et devenez le héros de Gournay

Devenez chevalier d’un jour en suivant les pas du prince Eudes de Gournay, qui vous guidera à travers une série d’énigmes permettant d’observer autrement la ville et son patrimoine. Saurez-vous observer les détails de l’architecture locale et faire les bons choix pour avancer dans votre quête ?

Cette animation gratuite d’environ 1 heure est ouverte à tous. Elle est l’occasion idéale de (re)découvrir les lieux incontournables du centre-ville de manière ludique en faisant une promenade de 2 km.

A l’issue de l’après-midi, des petits lots seront remis aux participants qui seront parvenus à reconstituer le blason !

Pour s’inscrire, contacter l’Office de Tourisme par téléphone au 02 35 90 28 34 ou par mail à info@tourismedes4rivieresenbray.com.

Activité proposée dans le cadre du programme d’animation Un été à Gournay-en-Bray

English : La ronde du Chevalier Chasse au Trésor

A medieval adventure for the whole family

The 4 Rivières en Bray Tourist Office and the town of Gournay-en-Bray invite young and old to enjoy an afternoon of adventure and discovery on Thursday August 14, 2025. A large-scale treasure hunt entitled « La ronde du Chevalier » will take place in the town center.

The meeting place is the Tourist Office on the Place d?Armes, where participants will receive a map and a roadmap for their search for the lost fragments of the Gournay coat of arms, starting at 2:00 pm.

Find the lost fragments of the coat of arms and become the hero of Gournay

Become a knight for a day and follow in the footsteps of Prince Eudes de Gournay, who will guide you through a series of riddles that will give you a new perspective on the town and its heritage. Will you be able to observe the details of the local architecture and make the right choices to advance your quest?

This free 1-hour activity is open to all. It?s the perfect opportunity to (re)discover the city center?s must-see sites in a fun, 2 km walk.

At the end of the afternoon, prizes will be awarded to participants who succeed in reconstructing the coat of arms!

To register, contact the Tourist Office by telephone on 02 35 90 28 34 or by e-mail at info@tourismedes4rivieresenbray.com.

Activity proposed as part of the « Un été à Gournay-en-Bray » program

German :

Ein mittelalterliches Abenteuer für die ganze Familie

Das Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray und die Stadt Gournay-en-Bray laden Groß und Klein dazu ein, am Donnerstag, den 14. August 2025, einen Nachmittag im Zeichen von Abenteuer und Entdeckungen zu erleben. Im Stadtzentrum wird eine große Schatzsuche mit dem Titel « La ronde du Chevalier » (Die Runde des Ritters) veranstaltet.

Treffpunkt ist ab 14.00 Uhr das Fremdenverkehrsamt auf dem Place d’Armes, wo die Teilnehmer ihre Wegbeschreibung und einen Plan erhalten, um sich auf die Suche nach den verlorenen Fragmenten des Wappens von Gournay zu begeben.

Finden Sie die verlorenen Fragmente des Wappens und werden Sie zum Helden von Gournay!

Werden Sie für einen Tag zum Ritter und folgen Sie den Fußstapfen von Prinz Eudes de Gournay, der Sie durch eine Reihe von Rätseln führt, die es Ihnen ermöglichen, die Stadt und ihr Kulturerbe aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Können Sie die Details der lokalen Architektur erkennen und die richtigen Entscheidungen treffen, um auf Ihrer Suche voranzukommen?

Diese kostenlose, etwa einstündige Veranstaltung ist für alle offen. Sie ist die ideale Gelegenheit, auf einem 2 km langen Spaziergang die wichtigsten Orte des Stadtzentrums auf spielerische Weise (wieder) zu entdecken.

Am Ende des Nachmittags werden den Teilnehmern, die das Wappen wieder zusammensetzen, kleine Preise überreicht!

Um sich anzumelden, kontaktieren Sie das Fremdenverkehrsamt telefonisch unter 02 35 90 28 34 oder per E-Mail an info@tourismedes4rivieresenbray.com.

Diese Aktivität wird im Rahmen des Animationsprogramms Un été à Gournay-en-Bray angeboten

Italiano :

Un’avventura medievale per tutta la famiglia

L’Ufficio del Turismo delle 4 Rivières en Bray e la città di Gournay-en-Bray invitano grandi e piccini a trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’avventura e della scoperta giovedì 14 agosto 2025. Nel centro del paese si svolgerà un’originale caccia al tesoro intitolata « La ronde du Chevalier ».

L’evento inizia alle 14.00 presso l’Ufficio del Turismo in Place d’Armes, dove i partecipanti riceveranno la mappa del percorso da seguire alla ricerca dei frammenti perduti dello stemma di Gournay.

Trova i frammenti perduti dello stemma e diventa l’eroe di Gournay

Diventate cavalieri per un giorno seguendo le orme del principe Eudes de Gournay, che vi guiderà attraverso una serie di enigmi che vi daranno una nuova prospettiva sulla città e sul suo patrimonio. Sarete in grado di osservare i dettagli dell’architettura locale e di fare le scelte giuste per portare avanti la vostra missione?

Questa attività gratuita dura circa 1 ora ed è aperta a tutti. È l’occasione perfetta per (ri)scoprire in modo divertente i siti imperdibili del centro città con una passeggiata di 2 km.

Alla fine del pomeriggio, saranno assegnati piccoli premi ai partecipanti che riusciranno a ricostruire lo stemma!

Per iscriversi, chiamare l’Ufficio del Turismo al numero 02 35 90 28 34 o inviare un’e-mail a info@tourismedes4rivieresenbray.com.

Questa attività fa parte del programma « Un été à Gournay-en-Bray »

Espanol :

Una aventura medieval para toda la familia

La Oficina de Turismo de 4 Rivières en Bray y la ciudad de Gournay-en-Bray invitan a grandes y pequeños a disfrutar de una tarde de aventuras y descubrimientos el jueves 14 de agosto de 2025. En el centro de la ciudad tendrá lugar una original búsqueda del tesoro titulada « La ronde du Chevalier ».

El acto comenzará a las 14.00 horas en la Oficina de Turismo de la Place d’Armes, donde los participantes recibirán su hoja de ruta y un mapa que deberán seguir en busca de los fragmentos perdidos del escudo de Gournay.

Encuentre los fragmentos perdidos del escudo de armas y conviértase en el héroe de Gournay

Conviértase en caballero por un día siguiendo los pasos del príncipe Eudes de Gournay, que le guiará a través de una serie de enigmas que le darán una nueva perspectiva de la ciudad y su patrimonio. ¿Será capaz de observar los detalles de la arquitectura local y tomar las decisiones correctas para avanzar en su búsqueda?

Esta actividad gratuita dura aproximadamente 1 hora y está abierta a todo el mundo. Es la ocasión perfecta para (re)descubrir de forma lúdica los lugares imprescindibles del centro de la ciudad en un paseo de 2 km.

Al final de la tarde, se entregarán pequeños premios a los participantes que consigan reconstruir el escudo de armas

Para inscribirse, llame a la Oficina de Turismo al 02 35 90 28 34 o envíe un correo electrónico a info@tourismedes4rivieresenbray.com.

Esta actividad forma parte del programa « Un été à Gournay-en-Bray »

L’événement La ronde du Chevalier Chasse au Trésor Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray