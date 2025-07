La Ronde du Couchois Saint-Sernin-du-Plain

La 24eme édition de la Ronde du Couchois aura lieu les 2 et 3 août prochain. La Ronde du Couchois vous permet d’aller à la rencontre des vignerons du Couchois et de découvrir leur terroir et leurs vins du Couchois et des Côtes environnantes. Dans les 16 domaines participants vous pourrez déguster et acheter du vin et participer aux nombreuses animations proposées par les vignerons.

Le Couchois est une jolie région avec des beaux paysages vallonnés et variés située à seulement 30 minutes de Chalon sur Saône en direction d’Autun. Les villages de Couches, Dracy-les-Couches, Saint Maurice les Couches et Saint Sernin du Plain.

Nous serons ravis de vous accueillir dans une ambiance conviviale. .

Caves participantes dans le Couchois Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 34 67 09 qdecharette@hotmail.fr

