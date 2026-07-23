La Ronde du Couchois Couchois Saint-Sernin-du-Plain

Informations pratiques

Saint-Sernin-du-Plain

La Ronde du Couchois

Couchois Couchois 30 km de chalon Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La Ronde du Couchois fête son 25eme anniversaire les 1er et 2 août 2026 ! 16 domaines viticoles dans 4 villages vous ouvrent leurs caves pour vous faire découvrir leurs vins du Couchois ou des côtes environnantes. Achetez votre verre dans un domaine et déguster chez tous les viticulteurs participants.

De nombreux domaines ou villages proposent également des animations ou de la restauration.

Le Couchois est une belle région vallonée aux paysages variés nichée entre la Côte de Beaune et la Côte Chalonnaise. Venez passer un bon moment de partage et de convivialité autour de nos vins. A 30 km de Chalon ou Beaune. .

Couchois Couchois 30 km de chalon Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 34 67 09

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English : La Ronde du Couchois

L’événement La Ronde du Couchois Saint-Sernin-du-Plain a été mis à jour le 2026-07-23 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I