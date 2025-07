La ronde du veilleur de nuit Eguisheim

La ronde du veilleur de nuit Eguisheim mardi 5 août 2025.

La ronde du veilleur de nuit

Place du château Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05 21:00:00

fin : 2025-08-12 22:30:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-26 2025-09-09

Suivez le Veilleur de Nuit à travers les ruelles typiques pour une découverte originale du village.

Coiffé d’un tricorne, vêtu d’une cape noire et portant une lanterne, le personnage du Veilleur de Nuit invite les visiteurs à le suivre dans les ruelles illuminées pour découvrir certains trésors cachés dont regorge le village, mais aussi l’histoire des veilleurs et de la cité d’Eguisheim. Il propose une balade originale, à un public invité à participer !

Animation est réservée aux particuliers ! 0 .

Place du château Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

Follow the Nightwatchman through the typical streets for an original discovery of the village.

German :

Folgen Sie dem Nachtwächter durch die typischen Gassen auf einer originellen Entdeckungsreise durch das Dorf.

Italiano :

Seguite il Guardiano Notturno attraverso le tipiche strade per una scoperta originale del villaggio.

Espanol :

Siga al Vigilante Nocturno por las típicas calles para un original descubrimiento del pueblo.

L’événement La ronde du veilleur de nuit Eguisheim a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach