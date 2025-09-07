La ronde gaillarde (Place de la Guierle) Près du kiosque à musique Brive-la-Gaillarde
La ronde gaillarde (Place de la Guierle) Près du kiosque à musique Brive-la-Gaillarde dimanche 7 septembre 2025.
La ronde gaillarde (Place de la Guierle)
Près du kiosque à musique Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Faite un tour de boulevard à bord d’une voiture d’époque au profit d’associations locales.
De 10h à 16h. .
Près du kiosque à musique Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : La ronde gaillarde (Place de la Guierle)
German : La ronde gaillarde (Place de la Guierle)
Italiano :
Espanol : La ronde gaillarde (Place de la Guierle)
L’événement La ronde gaillarde (Place de la Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-07-09 par Brive Tourisme