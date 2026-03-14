La ronde nocturne des ponts bleus Pointe brise-lames Martigues

La ronde nocturne des ponts bleus

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h15. Pointe brise-lames Place des Aires Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Avec son départ et son arrivée sur le site du Théâtre de Verdure voisin de la plage de Ferrières, cette course vous propose un parcours de 10 km en 2 boucles de 5 km via les 3 quartiers de la Venise provençale et les cinq ponts qui enjambent ses canaux.Sportifs

Course labellisée par la Fédération Française d’athlétisme.

Le MSA à obtenu le label Route Bronze de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA)

Le label Bronze est l’un des niveaux de reconnaissance attribués par la FFA aux courses sur route. Il indique que l’épreuve répond à certains critères de qualité et d’organisation définis par la fédération.



La plage de Ferrières sera propice, après course, à des bains de minuit , et les terrasses des bars et restaurants qui jalonnent le parcours permettront à vos proches de profiter de la douceur de l’été tout en encourageant les coureurs.



Récompenses aux vainqueurs au scratch et par catégorie, challenge du nombre. Cadeaux à tous les rentrants.

Attention ! Course limitée à 1200 coureurs.

Ravitaillement individuel à l’arrivée.



Nouveauté 2026 Une course de 5km au départ de 19h30. .

Pointe brise-lames Place des Aires Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With its start and finish on the site of the Théâtre de Verdure next to the Ferrières beach, this race offers a 10 km course in 2 loops of 5 km each via the 3 districts of the Venice of Provence and the five bridges that span its canals.

L’événement La ronde nocturne des ponts bleus Martigues a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Martigues