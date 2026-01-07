LA RONDE NOCTURNE SANCOINNAISE Sancoins

LA RONDE NOCTURNE SANCOINNAISE

Place Beurrière Sancoins Cher

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

ANIMATION SPORTIVE SANS CLASSEMENT

3 Choix possibles MARCHE, COURSE A PIED, VTT

Ouvert à partir de 8 ans( accompagné d’un majeur avec autorisation parentale si différent du parent), Licencié(e) ou Non Licencié(e)

1 Lot offert à chaque participant.

Animation suivi d’un repas offert à chaque participant sur présentation de son bracelet

Retrait des bracelets à partir de 18h30 , Place Beurrière

Départ 19h30 pour tous

Circuits:

7 et 14km ( Parcours Fléchés et Balisés)

Tarifs

RONDE SEULE -12 ans 3 Euros Adulte 5 Euros

RONDE + REPAS -12 ans 6 Euros Adulte 10 Euros

(Menu Soupe à l’oignon, Pizza, Croziflette, Fromage, Crêpes, Vin chaud, Boisson…)

OBLIGATIONS:

*** LAMPE FRONTALE ou équivalent

*** Port du GILET FLUO pour les Marcheurs et coureurs

*** Port du GILET FLUO pour les VTT

Place Beurrière Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 02 24 21 baillyflorence18@orange.fr

