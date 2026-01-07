LA RONDE NOCTURNE SANCOINNAISE Sancoins
LA RONDE NOCTURNE SANCOINNAISE Sancoins samedi 28 février 2026.
LA RONDE NOCTURNE SANCOINNAISE
Place Beurrière Sancoins Cher
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Début : 2026-02-28 18:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
ANIMATION SPORTIVE SANS CLASSEMENT
3 Choix possibles MARCHE, COURSE A PIED, VTT
Ouvert à partir de 8 ans( accompagné d’un majeur avec autorisation parentale si différent du parent), Licencié(e) ou Non Licencié(e)
1 Lot offert à chaque participant.
Animation suivi d’un repas offert à chaque participant sur présentation de son bracelet
Retrait des bracelets à partir de 18h30 , Place Beurrière
Départ 19h30 pour tous
Circuits:
7 et 14km ( Parcours Fléchés et Balisés)
RONDE SEULE -12 ans 3 Euros Adulte 5 Euros
RONDE + REPAS -12 ans 6 Euros Adulte 10 Euros
(Menu Soupe à l’oignon, Pizza, Croziflette, Fromage, Crêpes, Vin chaud, Boisson…)
*** LAMPE FRONTALE ou équivalent
*** Port du GILET FLUO pour les Marcheurs et coureurs
*** Port du GILET FL 3 .
Place Beurrière Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 02 24 21 baillyflorence18@orange.fr
