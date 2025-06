La Ronde Vénitienne, critérium cycliste – Parking Hôtel de ville stade Martigues 24 juin 2025 18:30

Bouches-du-Rhône

La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Mardi 24 juin 2025 de 18h30 à 22h30. Parking Hôtel de ville stade Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Qualifiée par l’organisateur du Martigues Sport Cyclisme de « plus beau critérium de la région », la ronde vénitienne rassemblera une nouvelle fois plus de 100 cyclistes.

– 18h30 Ecoles de cyclisme.

19h30 Pass Cyclisme.

20h30 Catégorie Elite.



Circuit fermé de 1,3 km avenue Louis Sammut, rue Paul Doumer, chemin de Paradis et avenue du commandant l’Herminier. .

Parking Hôtel de ville stade Avenue Louis Sammut

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 98 64 14 h.zaykov@free.fr

English :

Qualified by the organizer of Martigues Sport Cyclisme as « the most beautiful criterium in the region », the Venetian round will once again bring together more than 100 cyclists.

German :

Die vom Veranstalter von Martigues Sport Cyclisme als « schönstes Kriterium der Region » bezeichnete venezianische Runde wird erneut mehr als 100 Radfahrer zusammenbringen.

Italiano :

Descritta dagli organizzatori di Martigues Sport Cyclisme come « il più bel criterium della regione », la Ronde Vénitienne riunirà ancora una volta più di 100 ciclisti.

Espanol :

Calificada por el organizador de Martigues Sport Cyclisme como « el criterio más bello de la región », la prueba veneciana volverá a reunir a más de 100 ciclistas.

